В Санкт-Петербурге стартовал первый конкурс-фестиваль "Балалайка во фраке"

Цель проекта заключается в продолжении традиций исконно русского народного инструмента, популяризации академического исполнительства на балалайке и передаче опыта подрастающему поколению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Первый конкурс-фестиваль "Балалайка во фраке" начался в Санкт-Петербурге. Открытие прошло в концертном зале "Яани Кирик" при участии молодых балалаечников из Петербурга, Москвы, Казани и Екатеринбурга.

"Самому старинному и узнаваемому русскому инструменту - балалайке - в нынешнем году исполнилось 335 лет. По этому случаю инициативная команда профессиональных музыкантов-балалаечников придумала проект, цель которого - продолжить славные традиции исконно русского народного инструмента, популяризировать академическое исполнительство на балалайке и передать богатый опыт подрастающему поколению. Так, благодаря поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" был разработан конкурс-фестиваль "Балалайка во фраке", - рассказали в пресс-службе проекта.

В конкурсе принимают участие как юные музыканты от 6 лет, так и состоявшиеся исполнители до 35 лет включительно. Смотр пройдет в два тура на разных площадках города в очно-заочном формате и завершится 1 ноября. В мероприятии принимает участие оркестр русских народных инструментов Санкт-Петербургского института культуры под художественным руководством профессора Андрея Дикоева.

Яркая страница из истории балалайки связана в Петербурге с именем балалаечника-виртуоза и композитора Василия Андреева (1861-1918 годов), организатора и руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов (1888). Именно он в Петербурге "соединил балалайку и фрак", усовершенствовав этот инструмент и сочинив для него оригинальный концертный репертуар.