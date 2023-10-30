"Донбасс опера" покажет номер "Половецкие пляски" на сцене Кремлевского дворца

Участие балетной труппы запланировано на 8 декабря

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Балетная труппа Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко выступит с номером "Половецкие пляски" во время концерта в Кремлевском дворце в декабре, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

"8 декабря 2023 года запланировано участие балетной труппы с номером "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" А. Бородина в концерте в Кремлевском дворце", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, балетная труппа "Донбасс оперы" в декабре примет участие в гала-концерте VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия!", который пройдет на сцене дворца. "40 солистов и артистов балета исполнят номер, который знают и любят многие. Даже если всю оперу кто-то не видел и не узнает ее музыкальные номера, то "Половецкие пляски" ("Улетай на крыльях ветра...") узнается по первым нотам. Ярчайшая танцевальная сцена, где лирические части с красавицами-чагами идут вперемешку с динамичными танцами половцев-мужчин, завораживает хореографией, костюмами и, конечно же, энергетикой", - сообщили агентству в пресс-службе.

Источником для либретто оперы "Князь Игорь" послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о походе князя Игоря против половцев. Именно с этой оперы в 1932 году началась история театра. Премьера этой постановки оперы "Князь Игорь" состоялась в июне 2023 года в Симферополе и Севастополе. В сентябре она была представлена в Москве на новой сцене Большого театра России. Дончане премьеру оперы пока не видели, поскольку с февраля 2022 года театр работает в закрытом режиме.

Что касается планов театра на следующий год, то сейчас ведутся переговоры с Росконцертом о проведении весной четырех балетных спектаклей на сцене Зимнего театра города Сочи, в Краснодаре и Ставрополе, а также о гастролях в Уральском федеральном округе. Осенью 2024 года запланированы выездные оперные и балетные спектакли в сопровождении симфонического оркестра театра в Липецке, Орле, Курске, Туле и Белгороде.

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко ведет свою историю с 1930-х годов. В его репертуаре - классические русские и зарубежные постановки, балет и опера, оперетты и мюзиклы, а также спектакли для детей. В 1992 году при театре была создана школа хореографического мастерства Вадима Писарева. С 2014 года, по словам руководителя, театр работает при поддержке России, часто бывает с гастролями в регионах РФ, а также продолжает готовить новые постановки, несмотря на обстрелы, которым неоднократно подвергался Донецк.