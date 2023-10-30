Глава Союза театральных деятелей предложил переизбрать руководство организации

Александр Калягин также предложил созвать экстренный внеочередной съезд союза

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин предложил созвать до 4 декабря экстренный внеочередной съезд организации и избрать новое руководство. По его словам, деятельность союза требует переосмысления, сообщается на сайте СТД.

"Я предлагаю созвать экстренный внеочередной съезд союза. Я думаю, что в сегодняшних условиях нужно переизбрать председателя и секретарей союза. Я убежден, что СТД просто необходимо осуществить такую перезагрузку. Настало время, когда требуется реформирование", - заявил Калягин на заседании секретариата СТД, его слова приводятся в сообщении.

"Сразу отмечу, что я никуда не ухожу. Я надеюсь, что смогу предложить кандидатуру на должность председателя, и надеюсь, что смогу высказать на съезде свое напутствие новому руководящему составу союза", - отметил председатель СТД.

Союз театральных деятелей Российской Федерации - общероссийская общественная организация, творческий союз профессиональных работников в сфере театрального искусства. Ведет свою историю с 1876 года, с момента основания Общества взаимного вспоможения русских артистов. СТД включает в себя более 70 региональных организаций России. Совместно с Минкультуры РФ, органами исполнительной власти субъектов России и другими творческими союзами организует и проводит межрегиональные, общероссийские и международные фестивали, смотры, конкурсы, выставки, симпозиумы и конференции по актуальным проблемам сценического искусства и практики театра.

Калягин является председателем СТД с 1996 года.