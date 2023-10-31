Лебедев заявил о подаче заявок всех стран СНГ, кроме Украины, на кинофестиваль "Листопад"

По словам генерального секретаря Содружества Независимых Государств, Исполнительный комитет объединения традиционно участвует в подготовке и проведении кинофорума, на котором вручает свой приз

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Представители всех государств - участников Содружества Независимых Государств, кроме Украины, подали заявки на участие в ХХIX Минском международном кинофестивале "Лiстапад" ("Листопад"). Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В этом году подали заявки на участие 10 государств СНГ. К сожалению, Украины нет, но остальные государства Содружества подали заявки. И мы очень надеемся, что на фестиваль приедут представители государств Содружества", - сказал он журналистам в Минске перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

Лебедев отметил, что Исполнительный комитет СНГ традиционно участвует в подготовке и проведении кинофорума, на котором вручает свой приз.

"Этот форум отражает прогрессивные веяния в искусстве, нет там каких-то модерновых, я бы сказал, произведений, которые иногда появляются на Западе. Здесь все-таки пропагандируется искусство и представляется искусство, близкое к людям, близкое к жизни. Поэтому этот кинофестиваль пользуется популярностью, находит отклик и в сердцах и участников кинофестиваля, и, естественно, кинозрителей", - заявил генсек Содружества.

ХХIX Минский международный кинофестиваль "Листопад" пройдет с 17 по 24 ноября. На сайте кинофорума сообщалось, что в 2023 году для участия в конкурсе было подано 2 087 заявок от кинематографистов из 107 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Наибольшее количество проектов было отправлено из Ирана, Индии, России, Бразилии и Китая. Заявки принимались по пяти номинациям: конкурс фильмов "Кино молодых", конкурс анимационных фильмов, конкурсы игрового и неигрового кино и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" ("Листопадик").

Изначально фестиваль "Лiстапад", название которого с белорусского языка можно перевести и как "листопад", и как "ноябрь", был кинофорумом стран СНГ и Балтии, но со временем завоевал авторитет и в 2003 году официально приобрел статус международного. Лучшим фильмом проходившего с 4 по 11 ноября 2022 года ХХVIII Минского международного кинофестиваля стала российская картина "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского.