В Липецком краеведческом музее впервые пройдет выставка художника из ДНР

В экспозицию войдут 34 работы

ТАСС, 31 октября. Липецкий областной краеведческий музей впервые проведет выставку "Стихия цветной воды", где свои работы представит художница Елена Григорьева из Донецкой Народной Республики, рассказала ТАСС представитель музея Татьяна Никифорова.

"Работы Елены Григорьевой никогда ранее у нас не выставлялись, как и вообще художников из ДНР - мы впервые проводим такую выставку. Выставку "Стихия цветной воды" нам предложил музей "Арт-Донбасс". Это 34 акварели, в основном - пейзажи на бумаге и шелке. Она рисует Донецк, его область: пейзажи Донбасса в акварелях", - рассказала Никифорова.

По словам собеседницы агентства, выставка откроется 8 ноября в Липецком областном краеведческом музее и будет работать до 14 января. Как сказала Никифорова, зрителям покажут картины "Набережная реки Кальмиус", "Любимое место отдыха дончан", "Степные великаны", "Гроза над Азовским морем", "Вечер на даче", "Тени весенних каштанов", "И снова весна", "Хорошая погода в Ботаническом" и другие.

Никифорова отметила, что художница является членом Донецкой организации Союза художников ДНР, работает в разных техниках, в том числе занимается книжной графикой, акварельной и монументально-декоративной живописью, росписью тканей. Произведения художницы находятся в музеях России и Украины, в частных коллекциях стран ближнего и дальнего зарубежья.