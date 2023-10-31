В Архангельске стартовал кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства"

Его программу открыли работы студии "Татармультфильм"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. III Международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства" начался в Архангельске, его программу открыли работы студии "Татармультфильм", сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль приурочен ко Дню народного единства и Году педагога и наставника. Архангельская область выбрана площадкой кинофестиваля, поскольку в регионе проживают представители свыше ста национальностей, здесь сохранилось влияние традиционной русской культуры. Показы состоятся на 56 площадках в 13 районах области. Зрителями в онлайн-формате могут стать все желающие. При поддержке Россотрудничества РФ показы пройдут на площадках Русских домов за рубежом, Центрах по изучению русского языка и культуры. В онлайн-программе фестиваля - показы фильмов, прямые трансляции церемоний открытия и закрытия, мастер-классов и круглых столов.

"Фестиваль международный, у нас представлены фильмы стран СНГ, у нас среди членов жюри представители Беларуси, у нас представлены страны БРИКС, фильмы Китая, Индии, ЮАР, они вошли в программу документальных фильмов", - сказал ТАСС организатор фестиваля Владимир Ильин.

Детская программа

Кинофестиваль начался с детской программы, которую открывают работы "Татарстан сегодня глазами детей", это анимационные фильмы татарской студии", - сказали в оргкомитете.

Также в детской программе кинофорума - игровой полнометражный фильм "Мишка" режиссера Юлии Захаровой. Это история о мальчике Роберте, который после гибели родителей живет в мире фантазий, он привязан к своим игрушкам, а в особенности к плюшевому мишке, что беспокоит его старшую сестру.

Показ конкурсных картин начался фильмом "Приравнены к хлебу". Режиссер Арина Новикова в своей работе рассказывает о подвигах журналистов в дни блокады Ленинграда. В этом году в конкурсной программе киносмотра 43 фильма, 30 из них - документальные, которые представлены в трех номинациях: "Наша общая история", "В труде рождаются герои" и "Час мужества".

Вся Россия на экране

Организаторы отмечают, что стремились как можно шире показать разные регионы России. "География картин обширна, вместе с авторами фильмов зрители смогут совершить увлекательное кинопутешестие по нашей большой стране, - отметила собеседница агентства. - Побывать на Алтае (фильм "Верные люди"), в Вологде (фильм "Вологда, которая могла стать столицей"), Ярославле (фильм "Нити основы"), на Чукотке (фильм "Эскимосы. Шум моря"), в Курске (фильм "Оранжевый мяч"), Магадане (фильм "Серебро Магадана"), в Мордовии (фильм "Солнце в силе. Время действовать") и во многих других интересных местах".

Впервые на фестивале пройдет конкурс полнометражных игровых работ. Среди них несколько режиссерских дебютов. Наталия Гугуева, снявшая много документальных картин, решила попробовать себя в смежном киножанре. В конкурсе участвует ее полумистическая, полудетективная философская драма "Туман", действие которой происходит на труднодоступной северной метеостанции. Еще одна дебютантка - актриса Татьяна Колганова, как режиссер она представляет мелодраму "Синдром отложенного счастья" с Ириной Пеговой в главной роли.

Программу "Арктика на экране" представляет Российский государственный архив кинофотодокументов. В ней представлен фильм "10 минут по СССР. Архангельск", снятый в 1970 году, и картина "Бороться и искать" 1981 года, рассказывающая об освоении Арктики.

Выставки

На кинофестивале открылись две выставки. Экспозицию работ советского, российского скульптора, художника Федора Сушкова "Свет истины", приуроченную к 100-летию мастера, представила его внучка Анна Назарова - Сушкова. Выставку фотографий "Дети России. Путешествие по регионам" привезла Гильдия межэтнической журналистики. В деловой программе запланированы мастер-классы по семейному кино в межнациональных отношениях, о сценарном мастерстве, по сценической речи, а также о том, как грамотно смотреть и оценивать фильмы. Питчинг Молодежной кинолаборатории "Территория народного единства" завершит работу киношколы, в которой участники учились полгода особенностям кинопроизводства от идеи до продюсирования.

В рамках "эха фестиваля" 1 декабря откроется выставка архивных фотографий из собрания архива "ФотоАрхангельск" к 440-летию города.

Организаторами фестиваля выступают правительство Архангельской области и некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "Кит" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам национальностей.