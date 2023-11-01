Российский этнографический музей открыл фотовыставки об индустриализации в СССР

Экспозиции будут работать до 15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Российский этнографический музей представил редкие снимки 20-30-х годов XX века из собственного собрания, которые позволят посетителям открыть для себя новые ракурсы эпохи индустриализации в СССР. Сюжеты фотографий дополняют цитаты из художественных произведений советских писателей той эпохи, сообщила пресс-служба музея.

Проект "Шаг великих работ", посвященный 95-летию индустриализации в Советском Союзе, включает три фотовыставки - "Свет над Россией", "Здесь встанут стройки стенами", "Я - участник". Они показывают взаимосвязь различных направлений индустриального строительства в СССР (всего - 120 фотографий). "Многие снимки, среди которых есть работы таких знаменитых фотографов, как М.З. Пенсон, Е.М. Лангман, Г.И. Гер, публиковались на первых полосах в качестве убедительного примера - иллюстраций - к передовицам союзных, республиканских, реже - заводских газет и журналов, которые сотрудничали с "Пресс-клише", "Союзфото", местными телеграфными агентствами", - рассказали в музее.

В фотографическом собрании Российского этнографического музея хранится более 3 тыс. фотографий, сделанных в 20-30-е годы XX века. Будучи в тот период одной из площадок для популяризации советской национальной политики, музей начал комплектование фотографий, представляющих строительство молодого многонационального государства, в том числе по такой новой для своей деятельности теме, как индустриализация. Как отметила куратор, заведующая отделом фотографии Карина Соловьева, проект "Шаг великих работ" стал первым опытом музея по репрезентации уникальных фотографий из его собрания в формате трех планшетных выставок. Авторы интерпретировали снимки в традиции 30-х годов XX века, когда визуальный язык и текст дополняли друг друга.

Выставка "Свет над Россией", получившая название от одноименного советского кинофильма 1947 года, представляет масштабные изменения, произошедшие в сфере добычи природных ресурсов на огромной территории всего Советского Союза. Выставка "Здесь встанут стройки стенами" рассказывает о масштабном строительстве, которое получило наибольший размах во время первой и второй пятилеток: тогда были построены крупные заводы, которые стали основой для развития тяжелой промышленности, металлургии и машиностроения и сыграли ключевую роль в механизации сельского хозяйства и дальнейшем индустриальном развитии СССР. Многие заводы, основанные в XIX веке, были национализированы и перестроены в соответствии с требованиями времени, среди них - и известные ленинградские предприятия, такие как "Электросила", Путиловский завод и завод имени Марти (Адмиралтейские верфи).

Выставка "Я - участник" посвящена героическому труду ударников первой пятилетки. "Шахтеры, новаторы производства, рабочие впервые стали героями главных полос всесоюзных, республиканских и местных газет и журналов: обобщенный и персонифицированный образ созидателя и творца начавшейся индустриализации был неотъемлемой частью общественной жизни", - отметили в музее.

Эти выставки будут доступны для посещения в Российском этнографическом музее до 15 ноября. Затем их можно будет увидеть в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, а с 24 ноября - в Государственном музее политической истории России.