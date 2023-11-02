Русский музей планирует восстановить картину Сурикова "Степан Разин" в авторском виде

Картину впервые покажут публике на выставке к 175-летию со дня рождения художника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Реставраторы Русского музея восстановят историческое полотно Василия Сурикова "Степан Разин" в авторском виде, очистив его от потускневшего лака, поздних наслоений и пыли. Как сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова, обновленная картина впервые будет показана публике после комплексной реставрации на выставке к 175-летию со дня рождения художника, которая откроется 30 ноября.

"Русский музей делает главную выставку, посвященную Сурикову, к его 175-летию. В ней участвуют многие наши партнеры, прежде всего Третьяковская галерея, также музеи из регионов, частные коллекции. Такой выставки не было на протяжении десятилетий, и 60 лет не было реставрации знаменитой картины Василия Сурикова "Степан Разин". Надо иметь в виду, что время идет, и реставрационные техники становятся все более совершенными. Та реставрация, которая сейчас происходит, - это подлинная научная реставрация полотна, которая даст ему новую жизнь на следующей стадии", - сообщила Манилова.

Историческое полотно "Степан Разин" (1906) станет одним из ключевых произведений выставки Василия Сурикова в корпусе Бенуа Русского музея. При снятии картины с подрамника реставраторы Русского музея обнаружили надпись "реставрировалась в июле 1962 года". Первая за 60 лет крупная научная реставрация представит картину такой, какой ее видели сам художник и его современники, сообщили представители музея.

"На выставке мы увидим работу преображенную. Слои пыли, загрязнений, лака дают изменение цвета, композиции. Освободившись от наслоений, картина предстанет в другом свете, и этот простор, свобода, дух Сибири поразят наших посетителей", - сказала журналистам главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

На выставке будут представлены более 120 произведений Сурикова. Экспозицию дополнят произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея, которые помогут зрителю ощутить предметный и духовный мир полотен художника, а также медиаконтент, адаптированный к восприятию посетителями всех возрастов. Последняя сравнимая по масштабам выставка Сурикова прошла почти 90 лет назад.

О художнике

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра, создавал картины на религиозные сюжеты, иллюстрировал книги.

В рамках национального проекта "Культура" произведения Василия Сурикова из коллекции Русского музея с 11 мая по 9 июля выставлялись в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске, а с 25 июля по 15 октября экспонировались в Новосибирском государственном художественном музее. Обе выставки пользовались огромным зрительским интересом. По словам Маниловой, они собрали более 100 тысяч посетителей.