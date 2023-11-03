Новый фильм Романа Полански "Дворец" выйдет в российский прокат 23 ноября

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Новогодняя комедия "Дворец" Романа Полански с участием Александра Петрова, Микки Рурка и Фанни Ардан выйдет в кинотеатральный прокат в России 23 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе кинопрокатной компании "Про:взгляд".

"23 ноября кинопрокатная компания "Про:взгляд" выпускает в широкий прокат фильм "Дворец" - роскошную новогоднюю комедию живой легенды Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз (участник британской труппы "Монти Пайтон" - прим. ТАСС). Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года", - говорится в сообщении.

"Дворец" - сатирическая комедия, действие которой разворачивается 31 декабря 1999 года. По сюжету гости-миллионеры собираются в отеле в Швейцарии, чтобы отпраздновать наступление Нового года.

Оператор картины - Павел Эдельман ("Пианист", "Офицер и шпион"), композитор - Александр Деспла ("Отель "Гранд Будапешт", "Загадочная история Бенджамина Баттона").