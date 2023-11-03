3 ноября, 09:44

Новосибирской филармонии передали скрипки, сделанные монахами из ЛНР

© Кирилл Вериго/ ТАСС

В 2024 году региональный Минкульт планирует организовать выступление Новосибирского симфонического оркестра на инструментах из монастырской мастерской

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новосибирская филармония получила скрипки, закупленные у мастеров Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в селе Чугинка Луганской Народной Республики, передает корреспондент ТАСС. В 2024 году региональный Минкульт планирует организовать выступление Новосибирского симфонического оркестра на инструментах из монастырской мастерской.

"Сегодня у нас значимое событие - мы передаем скрипки в Новосибирскую государственную филармонию. Скрипки мастеровые, которые были изготовлены мастерами-монахами из Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря села Чугинка в ЛНР", - сказал во время передачи исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Он отметил, что это первый случай, когда инструменты из монастыря передают за Урал (их используют в Луганской и Нижегородской филармониях). Одна из двух скрипок, приобретенных филармонией, сделана по модели инструмента мастера Антонио Страдивари, а другая - Джузеппе Гварнери. Скрипки из монастыря были отмечены на выставках в Австрии, Германии и Франции. Стоимость одного инструмента порядка полумиллиона рублей. Изготавливают их из специальных пород клена и ели, выдержанных 20-30 лет. Новосибирская область, по словам Зимнякова, готова к сотрудничеству и совместному производству с монастырскими мастерами, если подходящие материалы отыщутся на территории региона.

В монастыре изготавливают также виолончели, альты и гитары, занимаются реставрацией музыкальных инструментов (самая старая скрипка из коллекции, восстановленная настоятелем Отцом Варфоломеем, была сделана в 1647 году). В планах закупить еще больше инструментов из ЛНР, если новосибирские музыканты оценят их по достоинству. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЛНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация