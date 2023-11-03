В музей Белгорода передали фрагменты советского самолета времен войны

Потерпевший крушение после атаки немецких истребителей самолет нашли в районе сел Крутой Лог и Генераловка в 2022 году

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Обломки советского бомбардировщика Пе-2, сбитого под Белгородом в августе 1943 года, передали музею-диораме "Курская битва. Белгородское направление", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В 2022 году представителями поисковой группы Благотворительного военно-патриотического фонда "Застава Святого Ильи Муромца" в районе сел Крутой Лог и Генераловка Белгородского района были подняты фрагменты потерпевшего крушение советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Изучение извлеченных из земли фрагментов позволили установить обстоятельства крушения данного самолета. Он был сбит немецкими истребителями и разбился 9 августа 1943 года", - говорится в сообщении.

Артефакты решили передать на хранение в музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление". Из-за больших габаритов они не могут быть размещены в экспозиции в здании, поэтому самолет установят рядом с музеем. "Открытие нового экспоната состоится в рамках проекта "Огненное небо 43-го", который стал победителем второго регионального конкурса субсидий для НКО в 2023 году. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр культурных инициатив "Наш дом - культура" совместно с музеем-диорамой "Курская битва. Белгородское направление", - пояснили в ведомстве.

В рамках проекта планируется до конца года ознакомить с уникальными экспонатами не менее 5 тыс. школьников и студентов Белгорода в возрасте от 14 до 23 лет, проводя экскурсии по внешней площадке музея и цикл мероприятий, посвященных советской авиации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. "При поддержке правительства Белгородской области был осуществлен комплекс работ, связанных с подготовкой артефактов войны к экспонированию", - добавили в региональном министерстве культуры.