В Тверской области открылась выставка, посвященная экранным образам Петра I

В фондах Музея кино собраны, в частности, материалы, относящиеся к созданию таких фильмов как "Петр Первый" Владимира Петрова и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" Александра Митта

ТВЕРЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Государственный центральный музей кино представил в Тверской области выставочный проект, посвященный экранным образам Петра I, экспозиция открылась во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Об этом сообщила ТАСС директор Музея кино Лариса Баженова.

"Выставка "От великого до смешного и обратно: экранные образы Петра I" возникла не спонтанно. Дело в том, что Министерство культуры России в свое время приняло решение объединить музеи по направлениям, если они совпадают, в определенные ассоциации. И возникла, в том числе идея о создании Ассамблеи петровских музеев. Мы, как Музей кино, в нее недавно вошли и сделали выставку об экранных образах Петра Великого", - рассказала собеседница агентства.

В фондах Музея кино собраны материалы, относящиеся к созданию нескольких фильмов о Петре I, а также тех картин, где он присутствует в качестве персонажа второго плана. В их числе - фильм по сценарию Алексея Толстого "Петр Первый" (1937 год), режиссером которого выступил Владимир Петров, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) режиссера Александра Митта, "Юность Петра" и "В начале славных дел" (1980) режиссера Сергея Герасимова и другие картины.

"Безусловно, эта личность не могла быть не отражена в советском и российском кинематографе. Очень интересно проследить по годам, как менялось отношение общества и кинематографистов к личности Петра I, как он преподносился в разные периоды времени. Мне кажется, эта выставка даст понять, в том числе и молодежи, как важно не искажать историю", - добавила Баженова.

Как уточнила ТАСС директор ВИЭМ Ирина Жукова, музей, входящий в Ассамблею петровских музеев, также создает выставочные проекты, посвященные Петру I, они, в том числе экспонируются и в других регионах. "Благодаря выставке Музея кино, мы сможем посмотреть несколько с другой стороны на образы Петра I. Думаю, это будет интересно и взрослым, и нашей детской аудитории", - сказала она.

Архитектурной доминантой экспозиции стали модели кораблей, образы которых связаны с личностью Петра I, основоположника российского флота.