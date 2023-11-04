Умерла актриса Галина Мочалова

Ей было 89 лет

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла 2 ноября в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-Театр.РУ".

Причины смерти не уточняются.

Мочалова родилась 18 ноября 1933 года. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне - Российский государственный институт сценических искусств). Служила в Мурманском театре, Академическом театре имени Ленсовета, Санкт-Петербургском театре "Комедианты". Заслуженная артистка России (2007). Лауреат фестиваля "Белые ночи".

Сыграла более 80 ролей в фильмах и сериалах. Ее первым появлением на экранах стала комедия "Поддубенские частушки" (1957) режиссера Герберта Раппапорта, где она исполнила роль птичницы Вали. Позднее Мочалова сыграла Тосю в фильме "Повесть о молодоженах" (1959) режиссера Сергея Сиделева. Снималась также в сериале "Мастер и Маргарита" (2005) режиссера Владимира Бортко. Известна также по сериалам "Тайны следствия", "Улица разбитых фонарей", "Глухарь", "Шерлок Холмс".