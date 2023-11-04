В Женеве прошла выставка картин на тему балетных "Русских сезонов"

В последний день работы экспозиции в галерее TCarmine.Art был аншлаг

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выставка картин "Русские сезоны в Женеве" прошла с 21 сентября по 3 ноября в галерее TCarmine.Art. Экспозиция 22 работ художника из Санкт-Петербурга Мирона Жаркевича познакомила женевцев с искусством отечественного балета и его историей.

В последний день работы выставки в галерее был аншлаг. В торжественной церемонии закрытия экспозиции приняли участие дипломаты, представители культурных ассоциаций соотечественников, швейцарские ценители искусства.

Владелец галереи, коллекционер произведений искусства Филипп де Бокар рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что много раз бывал в России, выучил русский язык, любит Санкт-Петербург. В этом городе 15 лет назад он познакомился с Мироном Жаркевичем. Летом этого года де Бокар пригласил его представить свое творчество в Женеве. В течение месяца художник работал над своими полотнами в галерее TCarmine.Art. "Выставка вызвала большой интерес. На нее приходили не только те, кто любит живопись, но и люди, интересующиеся танцами, русским классическим балетом", - сказал коллекционер. "Русские сезоны" Сергея Дягилева (1872-1929) широко известны за пределами России, отметил он.

Это уже третья в этом году экспозиция в галерее де Бокара, связанная с Россией и ее культурой. Ранее он выставлял картины ленинградских художников 1950-80-х из собственной коллекции и работы своей жены - российской художницы Татьяны Кармин, умершей четыре года назад. Де Бокар сообщил, что в его дальнейших планах - проведение в одном из городов Швейцарии - Цюрихе, Берне, Лугано или Лозанне - выставки работ советских художников совместно с другими коллекционерами российских и советских картин прошлого века. "У меня немного картин, около 60. Чтобы организовать крупную выставку, нужно объединиться с другими коллекционерами", - пояснил собеседник.

37-летний Мирон Жаркевич преподает живопись и дизайн на факультете философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. На его полотнах запечатлены моменты выступлений артистов балета на сцене, репетиции, переданы эмоции, вдохновение. В беседе с корреспондентом ТАСС живописец сказал, что его полотна встретили очень теплый, радушный прием в Женеве. "Было много положительных откликов, посетители экспозиции проявили живой, искренний интерес", - сказал он. Художник не исключил, что в дальнейшем он вновь представит свое творчество в Женеве, однако не стал называть каких-либо конкретных планов и сроков.

Первый заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Сергей Васильев сказал, что с большим интересом ознакомился с экспозицией и пообщался с посетителями. "Здесь разные люди, но их объединяет любовь к нашей стране, ее культуре и искусству, и это воодушевляет и вдохновляет", - отметил дипломат. "Посмотрите вокруг, поговорите с людьми - станет понятно, что "отменить" нашу культуру, страну, людей не только невозможно, но еще глупо. Этого не будет никогда", - резюмировал собеседник агентства.

Завершающий день работы экспозиции привлек большое число посетителей. На вечере в галерее TCarmine.Art выступили артист Большого театра Женевы Дмитрий Тихонов и кинорежиссер из Цюриха Арина Охлопкова, исполнившие песни советских композиторов, в том числе песню "Надежда" композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

"Русские сезоны"

Сергей Дягилев - художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей объединения "Мир искусства". Антрепризные "Русские сезоны", которые он организовывал с 1908 года в Париже, с 1912 в Лондоне и с 1915 в других странах, знаменовали собой крупный успех русского музыкально-театрального искусства. Начало "Русским сезонам" было положено в 1906 году, когда Дягилев привез в Париж выставку русских художников. С 1911 по 1929 год он был художественным руководителем труппы "Русский балет Дягилева". Спектакли, сочетавшие современную музыку, хореографию и декорационное искусство, способствовали утверждению авангардизма в этих видах творчества, утвердили престиж русского балета и наметили пути развития балетного искусства во всем мире.