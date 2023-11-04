Названы лауреаты римской Пушкинской премии

В их числе режиссер Владимир Хотиненко и хореограф Владимир Васильев

РИМ, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российские режиссер Владимир Хотиненко и хореограф Владимир Васильев, итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также другие деятели культуры науки и культуры РФ и Италии стали лауреатами V Международной Пушкинской премии. Как корреспонденту ТАСС рассказала одна из устроителей и учредителей награды римской ассоциации "Друзья Великой России" Юлия Базарова, церемония состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с участием специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая отметила важность искусства и культуры в "нынешние непростые времена".

"Для нас было важно показать, как российские и итальянские деятели искусств ценят культуру друг друга, продолжают ею заниматься вне зависимости от чужого мнения и общей исторической ситуации", - сказала собеседница агентства. Церемония вручения премии, которая присуждается с 2014 года раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур деятелям искусств, литераторам, исследователям, была организована при поддержке Минкультуры РФ, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и состоялась в рамках XV ассамблеи Русского мира "Миссия русского слова в многополярном мире", пояснила Базарова.

"В этом году нашу премию патронировал целый ряд учреждений, непосредственно связанных с именем великого русского поэта. Это, помимо ГМИИ им. А. С. Пушкина, Всероссийский музей А. С. Пушкина, музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино", а также фонд "Русский мир". Москву часто называют "Третьим Римом", поэтому очень символично проводить вручение Международной Пушкинской премии в двух столицах", - добавила Базарова.

Кроме Мастранджело, который дирижирует сразу несколькими оркестрами в России, среди итальянцев была отмечена профессор государственного университета города Бергамо Орнелла Дискачати в номинации "Литература". Кроме того, в номинации "Научные работы. Переводы" премии удостоилась итальянка Марта Валери из Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и политолог, дипломат, переводчик Леонид Попов, автор перевода книги известного итальянского журналиста Индро Монтанелли об истории Рима.

С момента учреждения премия присуждалась четыре раза, ее лауреатами в разные годы становились режиссер Андрей Кончаловский, актер Сергей Безруков, скульптор Зураб Церетелли, а также поэты, литераторы, преподаватели, переводчики, художники, музыканты из России и Италии. До этого года церемонии награждения проходили в Риме.