В Бангкоке выступили арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано"

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Российские арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили с бесплатным концертом в Бангкоке, организованном при поддержке правительства Москвы и посольства РФ в Таиланде.

Несмотря на дождь, около 1 тыс. человек собрались в амфитеатре парка Бентякити. Артисты из России исполнили такие музыкальные произведения, как Ave Maria, Adagio, Per Te, Bella Ciao, ария Далилы из оперы "Самсон и Далила". Слушатели также оценили советские песни "Течет река Волга", "Полюшко-поле", "Мой адрес - Советский Союз". Артисты также исполнили песню "Катюша", которая является одним из символов победы в Великой Отечественной войне.

"Хор Турецкого" впервые выступил в Бангкоке, и это является абсолютно логичным в свете интенсивного развития отношений и культурных обменов между Таиландом и Россией. Русская культура пользуется спросом со стороны таиландцев, которые пришли сюда, чтобы лучше понять ее и почувствовать атмосферу российской вокальной школы", - сказал корреспонденту ТАСС один из организаторов гастролей российских исполнителей Андрей Снетков.

Исполнение музыкальным коллективом романса "Очи черные" пришлось по душе даже местным жителям, которые не знают русского языка. Слушателям также понравилось исполнение песни рок-группы The Queen под названием Show Must Go On, а также композиции из одноименного мюзикла "Призрак оперы". Столичные жители аплодисментами встретили песню на тайском языке про Бангкок "Крунг Тхеп Маханаккхон", которая стала хитом в 1989 году в исполнении рок-группы "Асани васан".

"Таиландская публика с большой теплотой принимает выступления российских артистов, особенно это касается классической музыки и балета. Именно русское искусство ассоциируется у тайцев со стандартом классического искусства. Уже совсем скоро в Таиланде пройдут гастроли Академического театра балета имени Леонида Якобсона. Российский балетный театр выступит в Бангкоке 20-21 декабря и в Пхукете 23-24 декабря. Мы уже сейчас отмечаем огромный спрос на билеты", - добавил Снетков.