В Москве появится музей под открытым небом, посвященный параду 1941 года

Экспозиция будет работать до 7 ноября включительно

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Музей под открытым небом начнет работу на Красной площади 5 ноября в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года.

Как сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики, экспозиция познакомит посетителей с историей Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу того времени, покажет быт жителей Москвы, которые героически защищали свой город. Концепция мероприятия - "Московских окон негасимый свет", символизирующий непоколебимый дух москвичей в военные годы.

Посетители смогут увидеть, в частности, 60 единиц боевой техники, в том числе зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 "Комсомолец", бронеавтомобиль ФАИ-М. Также будет представлено шесть масштабных инсталляций в виде московских домов с мультимедийными экранами-окнами, с помощью них воссоздадут образ жизни города и работу москвичей на оборону столицы. На каждом объекте с 12:00 до 20:00 с участием актеров будут проходить театрализованные представления, артисты расскажут о жизни простых москвичей в период событий осени 1941 года.

Посетить музей можно бесплатно с 10:00 до 20:00 мск, экспозиция будет работать до 7 ноября включительно.

7 ноября с 2005 года в России отмечается день военного парада в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, состоявшегося в 1941 году на Красной площади в Москве. Праздник имеет статус дня воинской славы.