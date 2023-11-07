Древнее поселение эскимосов на Чукотке станет памятником культурного наследия

Ведется подготовка соответствующей документации

ТАСС, 7 ноября. Древнее поселение эскимосов, которое нашли археологи возле села Уэлькаль на Чукотке, в 2024 году будет включено в реестр памятников культурного наследия федерального значения. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.

"Летом археологи обнаружили останки древнего поселения морских зверобоев неподалеку от села Уэлкаль. Еще в конце XX века о возможном расположении древнего поселения в этих местах говорили советские этнографы, и в этом полевом сезоне удалось его обнаружить. Сейчас ведется работа по подготовке документации для включения объекта в реестр памятников культурного наследия федерального значения. Это позволит проводить мероприятия по его сохранности с привлечением дополнительного финансирования", - сказал Девяткин.

Он добавил, что точный возраст объекта неизвестен - исследования археологи будут проводить в следующем полевом сезоне. По предварительным данным, люди жили в указанном поселении в X-XII веках.