7 ноября, 01:09

Древнее поселение эскимосов на Чукотке станет памятником культурного наследия

Ведется подготовка соответствующей документации

ТАСС, 7 ноября. Древнее поселение эскимосов, которое нашли археологи возле села Уэлькаль на Чукотке, в 2024 году будет включено в реестр памятников культурного наследия федерального значения. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.

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"Летом археологи обнаружили останки древнего поселения морских зверобоев неподалеку от села Уэлкаль. Еще в конце XX века о возможном расположении древнего поселения в этих местах говорили советские этнографы, и в этом полевом сезоне удалось его обнаружить. Сейчас ведется работа по подготовке документации для включения объекта в реестр памятников культурного наследия федерального значения. Это позволит проводить мероприятия по его сохранности с привлечением дополнительного финансирования", - сказал Девяткин.

Он добавил, что точный возраст объекта неизвестен - исследования археологи будут проводить в следующем полевом сезоне. По предварительным данным, люди жили в указанном поселении в X-XII веках. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округАрхеология
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