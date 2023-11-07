Новая биография де Голля получила премию Renaudot в разделе эссе

Автор книги Жан-Люк Барре имел возможность изучить более 100 тыс. документов из семейного архива генерала, раскрывающих новые детали жизни и деятельности исторического лидера Франции

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Первая часть биографического трехтомника L'homme de personne ("Независимый человек), посвященного генералу Шарлю де Голлю (1890-1970), получила французскую литературную премию Renaudot в разделе эссе. Об этом сообщил журнал Le Point.

Автор книги Жан-Люк Барре имел возможность изучить более 100 тыс. документов из семейного архива генерала, раскрывающих новые детали жизни и деятельности исторического лидера Франции. Книга представляет де Голля как дальновидного реформатора.

Первый том биографии, насчитывающий более 900 страниц, показывает генерала де Голля в годы Первой мировой войны и в межвоенный период. Он заканчивается триумфальным шествием по Елисейским Полям в день освобождения Парижа от нацистских оккупантов 26 августа 1944 года.

Премия Renaudot была создана в 1926 году 10 журналистами и литературными критиками, ожидавшими в ресторане Drouant итогов голосования членов Гонкуровской академии. По традиции Renaudot присуждается в один день с Гонкуровской премией.