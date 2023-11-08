В Москве на выставке покажут свыше 50 работ испанских художников XVI-XIX веков

Посетители смогут увидеть картины Эль Греко, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи и Пабло Пикассо

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" открывается в ГМИИ имени А.С. Пушкина 8 ноября. Проект организован совместно с Эрмитажем.

Впервые с 1937 года музей покажет на выставке работы более 50 художников, в числе которых Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Хусепе де Рибера, Франсиско Гойя, Мариано Фортуни и другие мастера.

Помимо этого, в экспозицию войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и графика из собрания Пушкинского музея. Все это описывает испанскую тему в русской культуре: от изобразительного искусства, театра и литературы до кинематографа.

Завершит экспозицию картина Пабло Пикассо 1903 года "Старый еврей с мальчиком".

Испанская коллекция Пушкинского музея формировалась фрагментарно. В 1920-1930-х годах поступали произведения из Румянцевского музея, из дворца графов Шуваловых в Санкт-Петербурге и других национализированных частных собраний.