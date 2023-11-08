Джонни Депп прислал свою гитару в Россию для записи песни с группой "Яморе"

Точную дату приезда артиста его представители не разглашают

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Актер Джонни Депп прислал свою гитару в Москву, чтобы позже записать совместную песню с группой "Яморе". Точную дату приезда артиста его представители не разглашают, сообщила ТАСС пиар-менеджер музыкантов.

"Вчера (7 ноября - прим. ТАСС) приехала гитара Джонни Деппа в Москву [гитаристу и клавишнику "Яморе"] Михаилу Лисову", - рассказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос о том, когда сам артист прилетит в Россию, пиар-менеджер российского коллектива сказала, что "на данный момент есть договоренность с представителями Джонни Деппа не афишировать точную дату приезда".

В июле 2023 года, по словам менеджера группы, Депп планировал прилететь в Россию 10 ноября, а записать трек с "Яморе" - 12 ноября. Тогда также уточнялось, что американский актер планирует записать для трека с российским коллективом гитарную партию, а сама песня будет о "сложностях жизни и позитивном в них".

Музыкальная группа "Яморе" основана в 2022 году, в ее состав входят вокалист Сергей Ломоносов, гитарист и клавишник Михаил Лисов и барабанщик Вячеслав Майер.