В Москве открылась выставка "Африканского светского искусства"

На церемонии открытия экспозиции главе выставочного пространства Валерию Новикову вручили маску африканского племени догонов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка "Африканского светского искусства" открылась в московской "Галерее на Чистых прудах". В рамках экспозиции представлены художественные произведения и ремесленные изделия из более чем 10 африканских стран.

"В Москве есть огромное количество музеев и галерей, но никто никогда открыл хотя бы маленький музей африканского искусства. А это ведь огромный континент, где есть очень разные, самобытные и мощные государства", - сказал генеральный директор галереи Валерий Новиков, выступая с приветственным словом.

Торжественное открытие мероприятия началось с выступления традиционного африканского перкуссионного ансамбля из Конго, после чего главе выставочного пространства вручили маску африканского племени догонов.

На выставке с 8 ноября по 3 декабря можно увидеть предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии и Камеруна. Среди них - деревянные ремесленные изделия, маски, рельефные панно, а также скульптуры из бронзы и слоновой кости. Кроме того, в галерее представлена живопись Танзании, Конго, Кот-д’Ивуара и Сомали.

Организаторы выставки пояснили, что представленные экспонаты в основном датируются 1950-1980 годами, когда в результате взлета творческой активности, связанного с процессом деколонизации африканских стран, появились новые стили живописи, такие как пото-Пото в Конго и тингатинга в Танзании.