XXI конкурс чтецов Корана в Москве пройдет под знаком поддержки Палестины

Всего в конкурсе участвуют представители 31 страны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проведение XXI Московского международного конкурса чтецов Корана подтверждает тесную связь России с исламским миром, в 2023 году конкурс пройдет под знаком солидарности с палестинским народом. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на торжественном открытии конкурса в Московской соборной мечети, прямая трансляция велась на Youtube-канале Muslim TV.

"XXI Московский международный конкурс чтецов Корана проходит в Москве в очень тяжелые, сложные времена, почти катастрофа происходит на земле наших братьев и сестер - Палестины. Мы и делом, и молитвами вместе с палестинским народом. И каждый аят [стих], который будет прочитан вами, дорогие братья-чтецы Священного Корана, мы будем завершать молитвами и просить, чтобы Всевышний Аллах принял эти молитвы, и эта молитва была солидарностью с нашими братьями-палестинцами", - сказал Гайнутдин.

По его словам, в нынешнем конкурсе хафизов - чтецов Корана участвуют представители 31 страны, которые приехали с Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. В 2023 году конкурс пройдет в номинации "хифз" - чтение текстов Корана наизусть. Россию на соревновании представит Аёмиддин Фахруддин, победивший во всероссийском отборочном туре.

"Приветствую вас от имени 25-миллионной уммы России. Я считаю, то, что мы последовательно проводим конкурс в России, в Москве, означает, что Россия является частью исламского мира в целом. Конкурс проводится при поддержке представителей именно исламского мира", - сказал глава ДУМ РФ, обращаясь к собравшимся в зале.

Отборочная часть конкурса пройдет 8-9 ноября в Соборной мечети столицы. Лучшие хафизы выступят на церемонии закрытия конкурса, которая состоится 10 ноября в концертном зале гостиницы "Космос" с участием представителей стран исламского мира. На вечере также будут разыграны путевки в паломничество в Саудовскую Аравию - умру и хадж.

XXI Московский международный конкурс чтецов Корана организован ДУМ РФ и Советом муфтиев России при участии одного из крупнейших вузов Объединенных Арабских Эмиратов - Университета гуманитарных наук имени Мохаммеда бин Зайда.