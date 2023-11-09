9 ноября, 14:03

ГАБТ обратился в прокуратуру из-за несанкционированной записи в очередь в кассы театра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России обратился в прокуратуру из-за организации в интернете не санкционированной театром записи в очередь на билеты на балет "Щелкунчик". Об этом говорится в ответе гендиректора ГАБТ Владимира Урина главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской, который она опубликовала в своем телеграм-канале.

"На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в ответе гендиректора ГАБТ.

Он сообщил, что за две недели до начала продаж билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра стали собираться стихийные очереди, появилась информация о не санкционированной театром записи в очередь на билеты через социальные сети и мессенджеры.

"Администрация Большого театра регулярно информировала зрителей о противоправности данных действий в кассовых залах, на сайте и официальных соцсетях театра, а также подала заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы с просьбой пресечь данную деятельность и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет "Щелкунчик", - рассказал Урин.

По его словам, 4 и 5 ноября продажа билетов в кассе театре происходила при поддержке представителей Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы, ОМОНа, УВД "Китай-город", которые отвечали за организацию порядка, безопасность и соблюдение законности.

В преддверии Нового года на Исторической сцене Большого театра традиционно идет "Щелкунчик", желающих увидеть балет так много, что артисты дают по два спектакля в день, а на билеты отмечается ажиотажный спрос. Комитет Госдумы по культуре направил гендиректору ГАБТ обращение с вопросами о ситуации с продажей билетов на этот балет. 

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