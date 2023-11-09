9 ноября, 14:59

В омском музее обнаружили 13 произведений искусства из галереи князя Горчакова

Некоторые работы были изначально приписаны другим авторам, рассказала хранитель фонда советской и современной графики музея им. Врубеля Елена Реутова

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Омский музей изобразительных искусств им. Врубеля при поддержке фонда "История Отечества" издал к 225-летию выдающегося дипломата, последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова каталог "Поощряйте искусства..." с 13 картинами из его коллекции, обнаруженными в собрании музея. Издание включает также уникальные архивные документы и факты о жизни князя.

"Сегодня мы представляем это издание, в нем собраны произведения из нашей коллекции, которые ранее находились в собрании светлейшего князя, канцлера Российской империи Александра Михайловича Горчакова и его потомков. В основном это произведения западноевропейских авторов. Каталог объединяет 13 произведений. За этим изданием стоит сложный многолетний труд", - рассказала журналистам директор музея Фарида Буреева.

Автор издания - хранитель фонда советской и современной графики музея Елена Реутова уточнила ТАСС, что после революции собрание Горчаковых было национализировано и разбросано по всей стране и судьба большинства произведений остается неизвестной. На выставке в 1998 году, организованной Государственным Эрмитажем к 200-летию Горчакова, было представлено всего около 50 картин.

"Именно с такого момента и началась эта работа. Сотрудники Эрмитажа в ходе подготовки обнаружили, что четыре или пять работ были переданы в Омск. После этого мы обратились к архивным документам и за эти годы смогли установить 13 таких произведений искусства", - рассказала Реутова. Часть работ включены в экспозиции музея. Некоторые из них, например два графических листа бельгийских художников Франца Шарле и Жюльена Село, хранятся в фонде и крайне редко экспонировались.

По ее словам, в ходе исследования выяснилось, что некоторые работы были приписаны другим авторам. Например, натюрморт Мишеля де Буйона XVII века в каталоге картин Горчакова значился как произведение Яна ван Хейсума.

"Проделанная работа важна с точки зрения атрибуции произведений, не говоря уже о том, что мы отдаем должное заслугам коллекционеров тех лет, благодаря которым все эти произведения искусства и оказались в итоге в российских музеях", - подчеркнула автор книги.

Издание включает и уникальные архивные материалы о личности самого Горчакова и его потомков. В частности, здесь приводится личная переписка князя с торговыми агентами, которые занимались подбором произведений для его коллекции, списки выставок, в которых принимали участие эти работы.

Александр Горчаков - одна из ключевых фигур российской и европейской дипломатии XIX века. Светлейший князь возглавлял российскую дипломатическую миссию в Вене в 1833-1838 и 1854-1856 годах. 

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