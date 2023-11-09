Уральский балет открыл в Петербурге программу фестиваля "Золотая маска"

Привезенный спектакль был отмечен специальной премией жюри музыкального театра "За талантливое воплощение музыки Десятникова в хореографии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Театр "Урал опера балет" открыл в Петербурге осеннюю программу фестиваля "Золотая маска", который будет проходить с 9 по 25 ноября. Труппа привезла спектакль "L.A.D.", в котором соединились четыре произведения на музыку петербургского композитора Леонида Десятникова в хореографии Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова.

"Золотая маска" стремится делать все возможное для того, чтобы театральный процесс двигался, чтобы театры искали какие-то новые формы. И наверное, важно не само наличие номинаций "Масок", а то, что мы тоже стали участниками этого процесса в поиске путей развития театра в нашей стране", - сказал на пресс-конференции в санкт-петербургском пресс-центре ТАСС директор театра "Урал опера балет" Андрей Шишкин. Привезенный уральцами спектакль был отмечен специальной премией жюри музыкального театра "За талантливое воплощение музыки Десятникова в хореографии".

Руководитель региональной программы Наталья Яневская отметила, что Санкт-Петербург традиционно является завершающей точкой большой региональной программы, которую фестиваль "Золотая маска" проводит по всей стране. В нынешнем году в фестивальную обойму вошли Омск, Екатеринбург, Ульяновск, Петрозаводск, Новосибирск. "Наша миссия - соединять зрителей разных регионов и ведущие театральные коллективы страны, знакомить их с самыми значительными и яркими театральными работами, в чем нам помогают наши партнеры", - рассказала руководитель региональной программы.

В драматическую часть афиши "Золотой маски" вошли недавние премьеры московских театров. МТЮЗ покажет спектакль Петра Шерешевского "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии", в котором режиссер перенес действие трагедии Уильяма Шекспира в 90-е годы ХХ века. Эта работа будет показана 21 и 22 ноября на сцене БДТ имени Георгия Товстоногова.

Завершением программы станет камерная история независимого театра "Место" "Где ты был так долго, чувак?" в постановке Антона Федорова, где играют любимцы театральной публики Дмитрий Куличков и Роза Хайруллина. Спектакль будет показан 24 и 25 ноября в театре "Приют комедианта".