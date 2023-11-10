Эрмитаж планирует развивать систему центров-спутников в странах Востока

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский отметил активное развитие связей с Китаем и арабскими странами

ТАСС, 10 ноября. Система центров - спутников Государственного Эрмитажа будет в дальнейшем развиваться, ориентируясь в том числе на страны Востока. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению с 16 по 18 ноября IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Вся система эрмитажных спутников - это "вселенная": спутники выходят на орбиты, меняют орбиты, меняют содержание. Эта система функционирует, сейчас один из этапов функционирования. Мы запускали спутники, спускали через какое-то время. Лондон взошел - спустился, Амстердамский сейчас ушел. Очень усилили спутники в России. По всему миру сейчас проходят, по странам Юга, Дни Эрмитажа, а это первый шаг, чтобы проверить, может ли страна принять и хочет ли она принять мощное присутствие Эрмитажа - российского музея на своей территории", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что у Эрмитажа активно развиваются связи с Китаем и арабскими странами.

"Я думаю, серия соглашений будет подписана как раз с двумя этими музейными территориями - Китай и Аравийский полуостров. Это как первые шаги", - сказал Пиотровский.

По программе "Большой Эрмитаж" было создано несколько центров - спутников музея в России и за рубежом, в том числе в Нидерландах и Италии. Центры-спутники не являются подразделениями Эрмитажа, но он активно участвует в их развитии и выставочной деятельности. Центры Эрмитажа существуют в Казани, Выборге, Омске, Екатеринбурге и Владивостоке. Европейские центры Эрмитажа приостановили работу или объявили о прекращении связей с российским музеем.