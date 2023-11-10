Собрание египетских древностей из Пушкинского музея представят в Новосибирске

Выставку планируют открыть в июне 2024 года, сообщила директор музея Екатерина Болдырева

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Выставку, посвященную Древнему Египту, из коллекции Пушкинского музея впервые представят в Новосибирском художественном музее в 2024 году. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.

"Она будет посвящена Древнему Египту. Там будет представлено декоративно-прикладное искусство, предметы. Мы сейчас прорабатываем, как это лучше подать, думаю, что это тоже будет очень интересно", - сказала она.

Болдырева уточнила, что выставку планируют открыть в июне 2024 года. Пушкинский музей имеет обширную коллекцию искусства и археологии Античного мира. В зале искусства Древнего Египта в музее экспонируется около 800 экспонатов, представляющих все периоды истории развития страны фараонов, начиная с IV тысячелетия до н.э. до IV века до н.э. Это деревянные и каменные саркофаги, статуи, рельефы, предметы быта и погребального культа, мумии людей и животных, папирусы, сосуды и украшения, статуэтки божеств и амулеты. Среди наиболее древних экспонатов - каменные орудия труда (ок. VI - V тыс. до н.э.).

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Пушкинский музей находится в Москве и является одним из крупнейших в современной России собраний западного искусства. Экспозиция состоит из более чем 670 тыс. предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.

Новосибирский государственный художественный музей был открыт в 1958 году. С 1982 года он располагается в здании бывшего Сибревкома - архитектурном памятнике федерального значения. Сейчас в фондах музея хранятся более 12 тыс. произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее проходят около 80 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных собраний.