10 ноября, 12:55

Собрание египетских древностей из Пушкинского музея представят в Новосибирске

Выставку планируют открыть в июне 2024 года, сообщила директор музея Екатерина Болдырева

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Выставку, посвященную Древнему Египту, из коллекции Пушкинского музея впервые представят в Новосибирском художественном музее в 2024 году. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.

"Она будет посвящена Древнему Египту. Там будет представлено декоративно-прикладное искусство, предметы. Мы сейчас прорабатываем, как это лучше подать, думаю, что это тоже будет очень интересно", - сказала она.

Болдырева уточнила, что выставку планируют открыть в июне 2024 года. Пушкинский музей имеет обширную коллекцию искусства и археологии Античного мира. В зале искусства Древнего Египта в музее экспонируется около 800 экспонатов, представляющих все периоды истории развития страны фараонов, начиная с IV тысячелетия до н.э. до IV века до н.э. Это деревянные и каменные саркофаги, статуи, рельефы, предметы быта и погребального культа, мумии людей и животных, папирусы, сосуды и украшения, статуэтки божеств и амулеты. Среди наиболее древних экспонатов - каменные орудия труда (ок. VI - V тыс. до н.э.).

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Пушкинский музей находится в Москве и является одним из крупнейших в современной России собраний западного искусства. Экспозиция состоит из более чем 670 тыс. предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.

Новосибирский государственный художественный музей был открыт в 1958 году. С 1982 года он располагается в здании бывшего Сибревкома - архитектурном памятнике федерального значения. Сейчас в фондах музея хранятся более 12 тыс. произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее проходят около 80 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных собраний. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация