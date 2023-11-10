10 ноября, 13:47

Псковский музей представил в Минске выставки о Пушкине и реставраторах

Экспозиции подготовлены по материалам из собрания музея

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области открыли на территории Белоруссии три выставки, посвященные поэту и реставраторам, занимавшимся сохранением его наследия. В экспозициях представлены зарисовки из жизни музея в XX веке, а также виды пушкинских усадеб, сообщила пресс-служба учреждения.

"Государственный музей-заповедник "Михайловское" представил в библиотеках Минска Республики Беларусь серию выставок, подготовленных по материалам из собрания музея. Первая из них - "Пушкинские музеи России" [представляет собой] фоторассказ о наиболее известных местах, хранящих память о жизни и творчестве поэта, о его предках и потомках. Это виды столичных и провинциальных особняков и усадеб, фрагменты музейных экспозиций. Выставка развернута в Централизованной системе государственных публичных библиотек города Минска", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, еще две экспозиции представлены в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Первая из них называется "Завет внуку" и состоит из работ известного мастера, фотокорреспондента ТАСС Юрия Белинского, выполненные в 1960-1990 годы. На 34 баннерах размещены портреты легендарного музейщика, первого послевоенного директора "Пушкинского уголка" Семена Гейченко, а также зарисовки из жизни музея во второй половине ХХ века.

"Фотографии, использованные при создании еще одной выставки - "В. Я. Курбатов. Писатель. Псковский гражданин", также сделаны Юрием Белинским. Как и снимки Гейченко, они снабжены цитатами, еще более полно раскрывающими образы главных героев двух экспозиций", - говорится в сообщении.

О Пушкинском заповеднике

В поселке Пушкинские горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Здесь ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи. 

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