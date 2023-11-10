10 ноября, 17:34

Нейросеть помогла молодым художникам создать инсталляции для выставки в Калуге

Выставка "Обратная сторона Луны/Земли/ Солнца" продлится до 3 декабря

КАЛУГА, 10 ноября. /ТАСС/. Молодые художники создали инсталляции для выставки "Обратная сторона Луны/Земли/ Солнца" с помощью нейросети, работы представлены в Калуге в Инновационном культурном центре. Авторы показывают космос как пространство для роста человечества, а также затрагивают проблемы общества, рассказала ТАСС один из кураторов выставки Диана Мачулина.

"В проекте впервые представлена такая техника, как живопись. Генеративная графика Дарьи Григорьевой, это одна из работ в соавторстве с нейросетью, представляет переработанный с помощью искусственного интеллекта образ геометрической абстракции, в котором находится макромир, она его превращает в большую жизнь. С помощью примененного жанра мокьюментари (жанр псевдодокументального кино, имитирующий документальную съемку, а также использующий фальсификацию и мистификацию - прим. ТАСС) показывает, как нас с планеты Кеплер приветствуют ее обитали, планета названа в четь первооткрывателя законов движения планет Солнечной системы", - рассказала Мачулина, добавив, что выставка продлится до 3 декабря.

Другая нейроскульптура представляет собой макет планеты, посетители увидят среду ее обитания. Павел Зуданов из Липецка показывает на выставке надувную скульптуру. Художники рассматривают космос как парадоксальное пространство, связанное с практиками нарушения границ и поиском новых горизонтов, которые необходимы человечеству, чтобы расти. "Есть критические работы, которые говорят об обратной стороне Земли. Произведение Татьяны Макаровой рассказывает о тяжелой судьбе современного музыканта, творца через классический образ Орфея из стариной живописи, он играет в подземном переходе и оправдывает это хорошей акустикой. Видеоработа Полины Юнусовой рассказывает об обратной стороне мира счастливого потребления", - добавила Мачулина.

Выставка Межрегиональной творческой молодежной мастерской Творческого союза художников России проходит в рамках Международного фестиваля кино, науки и современного искусства "Гагарин.doc". Участники проекта - молодые художники из разных городов России, в том числе Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга: Дарья Григорьева, Павел Зуданов, Татьяна Макарова, Дарья Мальцева, Алена Савельева, Илья Старцев, Анна и Виталий Черепановы, Маруся Издебска, Полина Штанько, Алина Юнусова. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области и Творческого союза художников России, в рамках стипендиальной программы правительства РФ по поддержке молодых деятелей культуры и искусства, реализуемой Министерством культуры РФ, в партнерстве с Инновационным культурным центром (Калуга) при участии Школы современного искусства "Свободные мастерские" ММОМА. 

Теги:
РоссияКалужская область
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