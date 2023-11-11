11 ноября, 10:55

На российском стенде на международной книжной выставке в Баку представили 600 изданий

РФ впервые участвует в этом мероприятии в качестве почетного гостя

БАКУ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 600 книг, выпущенных издательствами РФ, представлено на открывшейся в столице Азербайджана 9-й Бакинской международной книжной выставке. Она проходит в крупнейшем выставочном комплексе города - Бакинском экспоцентре. Россия впервые участвует в выставке в качестве почетного гостя.

"Это символично с учетом объявления 2023 года на пространстве СНГ "Годом русского языка как языка межнационального общения", - сказал, выступая на открытии выставки, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. По его словам, участие российских издателей и авторов в столь масштабном проекте имеет огромное значение, поскольку русский язык в Азербайджане продолжает сохранять свою актуальность. "Российские книги сегодня представлены в крупных магазинах страны. Русских авторов читают, их произведения обсуждают, что не может не радовать", - подчеркнул руководитель российского диппредставительства.

Российский стенд

Российский стенд занимает площадь 100 кв. м и входит в число самых крупных в экспозиции. Участвовавший в его открытии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил богатые традиции книгоиздательства в России. По его словам, масштабное участие РФ в нынешней выставке дает хорошую возможность для представления азербайджанскому читателю современной российской литературы. "Основной акцент на российском стенде сделан на детской литературе, что очень важно", - добавил министр.

Стенд вызвал большой интерес посетителей выставки, в чем мог убедиться корреспондент ТАСС. Они знакомились с новой продукцией российских издательств - произведениями классиков русской литературы, современных писателей и поэтов, книгами, посвященными истории и географии России, изданиями, адресованными детям и подросткам. На стенде также были представлены изданные в Год русского языка три тома "Антологии современной литературы стран СНГ. Проза. Поэзия. Детская литература" и двухтомная "Антология современной русской литературы" в переводе на языки народов стран СНГ, в том числе на азербайджанский.

Презентация "Антологии современной литературы стран СНГ"

В рамках выставки состоялась презентация "Антологии современной литературы стран СНГ". Представляя издание, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Пуля подчеркнул, что оно было подготовлено и выпущено по поручению президента России Владимира Путина на основании решения Совета глав государств Содружества, принятого в 2020 году. "Это решение было связано с тем, что за последние 30 лет в каждой из стран СНГ продолжала развиваться художественная литература, появлялись новые авторы, которые не всегда были хорошо известны в общем культурном поле Содружества", - сказал Пуля. Он напомнил, что глава российского государства преподнес антологию в эксклюзивном полиграфическом оформлении в дар своим коллегам на полях саммита СНГ в Бишкеке в октябре 2023 года.

Член редколлегии издания, поэт и переводчик Алена Каримова рассказала о работе над изданием. По ее словам, в том "Проза" вошли произведения 83 писателей стран СНГ, а в том "Поэзия" - 128 авторов. "Только эти числа говорят о том, насколько масштабая работа была проделана. Это - один из немногих культурных проектов, который по-настоящему объединяет и показывает, что между нами гораздо больше общего, чем мы думаем", - подчеркнула Каримова. В свою очередь профессор МГИМО Абузар Багиров, также работавший над изданием, назвал антологию "посланием будущему".

Как сообщили организаторы выставки, на российском стенде будут проходить лекции по актуальным вопросам литературы и переводческого дела, презентации книг российских авторов в переводе на азербайджанский язык, встречи с российскими литераторами, чья биография или творческая судьба так или иначе связана с Азербайджаном.

В выставке, которая продлится до 15 ноября, свою продукции представляют книгоиздатели из 11 стран. 

Теги:
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