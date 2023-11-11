Луганский театр даст спектакль на сцене московского Et Сetera

Событие пройдет в рамках конкурсной программы VII Фестиваля "Уроки режиссуры" Биеннале театрального искусства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Луганский театр 13 ноября представит спектакль "Акакий" на сцене Et Сetera в Москве, сообщил ТАСС представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами Александр Кибовский.

"13 ноября в 19:00 на Основной сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина - единственный московский показ спектакля "Акакий" Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева. Режиссер Сергей Васин. Событие пройдет в рамках конкурсной программы VII Фестиваля "Уроки режиссуры" Биеннале театрального искусства", - сказал он.

По его словам, Акакий Башмачкин здесь представлен не буквально как человек, а как некое бесполое существо, не персона, а образ человеческой души. Москва также проводит тематические выставки, организовывает гастроли артистов в новых регионах России. В частности, интернациональная культбригада Москонцерта по случаю Дня народного единства представила интернациональную культурно-просветительскую программу на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С 31 октября по 7 ноября 2023 г. концерты и культурно-просветительские программы были показаны для военнослужащих и жителей Волновахи, Херсона, Донецка и многих других населенных пунктов.

В составе культбригады выезд совершили исполнители разных национальностей. Впервые на территории новых регионов выступил этно-проект Todosh (республика Алтай), солистка ансамбля гусляров "Волшебные струны" Ольга Кузнецова (русский народный вокал), а также солист Москонцерта Сергей Борзов (мульти-жанровый вокал). Как отметил генеральный руководитель Москонцерта Илья Бачурин, программа в честь Дня народного единства была эмоционально встречена зрителями, многие впервые в жизни услышали традиционную музыку горного Алтая и то, как ее исполняют современные музыканты.

Как сообщалось, за полтора года московские артисты провели более 1 тыс. выездных мероприятий на территории новых регионов, а учреждения культуры передали более 15 тыс. книг, более сотни музыкальных инструментов, около 500 учебных пособий, перечислили напрямую свыше 25 млн рублей. Кроме того, 17 школ искусств Москвы и Донбасса заключили соглашения о сотрудничестве в сфере детского и юношеского образования.