Алла Пугачева ответила на резкую критику в свой адрес

Певица назвала завистниками всех недоброжелателей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Алла Пугачева отреагировала на резкую критику в свою сторону, назвав недоброжелателей завистниками. Об этом певица написала в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников", - написала певица в своем сообщении.

Пугачева отметила, что никакие усилия недоброжелателей не смогут разочаровать ее фанатов. Несмотря на то, что певица давно не выступает, она все еще сохраняет связь со своей аудиторией.

Артистка также коснулась темы финансов и критики ее заработка. По мнению Пугачевой, ее успех стал результатом долгого и упорного труда, жертвования "здоровьем и личной жизнью". Однако певица отметила, что главным богатством считает свободу. "Да и не в деньгах счастье. Свобода - это главное богатство", - подчеркнула Пугачева. Она также сообщила, что негатив в ее сторону подтверждает то, что она "до сих пор в сердцах" своей аудитории.

"Когда-то я попросила Ярослава Дронова (российский певец, известен под псевдонимом Shaman - прим. ТАСС) сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите", - резюмировала Пугачева.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года певица прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. 2 ноября ТАСС стало известно, что Пугачева вновь посетила Москву. 3 ноября появилась информация, что Пугачева посетила студию звукозаписи "Салам" в Твери, где она записала несколько новых песен.