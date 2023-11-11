11 ноября, 16:36

В Саратове открыли фестиваль "Шнитке и современники"

Участниками мероприятия станут шесть коллективов из Тулы, Нижнего Новгорода и Саратова

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Фестиваль хорового искусства "Шнитке и современники" открылся в Саратове с исполнения цикла "Три духовных хора" композитора Альфреда Шнитке (1934-1998). Участниками фестиваля станут шесть коллективов из Тулы, Нижнего Новгорода и Саратова, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова.

Фестиваль проходит в рамках VI Хоровых ассамблей "Золотые огни Саратова" в областной филармонии имени Шнитке.

"Основной идеей проекта является популяризация академического хорового пения, сохранение традиций хорового исполнительства и, конечно, привлечение молодого поколения. Сегодня в исполнении Тульского государственного хора и Театра хоровой музыки прозвучали "Три духовных хора" Альфреда Шнитке, хоровые сочинения русских классиков и современников композитора", - сказала Щелканова.

"Три духовных хора" - цикл из трех сочинений, написанных Шнитке в 1984 году. Он включает произведения "Богородице Дево, радуйся", "Господи Иисусе Христе" и "Отче наш". Это единственное сочинение композитора на православный литургический текст.

По словам министра, в фестивале принимают участие Тульский государственный хор, камерный хор "Нижний Новгород", Академический симфонический оркестр саратовской филармонии, саратовский Театр хоровой музыки, Академический хор Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, а также Академический смешанный хор саратовского областного колледжа искусств. Концерты будут проходить в зале филармонии до 24 ноября. Заключительное выступление состоится в день рождения Шнитке.

О Шнитке

Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.

Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 2024 году в России будет отмечаться 90-летие со дня рождения композитора. Председателем оргкомитета по подготовке празднования назначена министр культуры РФ Ольга Любимова. В федеральный план вошли около 90 мероприятий. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация