В Саратове открыли фестиваль "Шнитке и современники"

Участниками мероприятия станут шесть коллективов из Тулы, Нижнего Новгорода и Саратова

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Фестиваль хорового искусства "Шнитке и современники" открылся в Саратове с исполнения цикла "Три духовных хора" композитора Альфреда Шнитке (1934-1998). Участниками фестиваля станут шесть коллективов из Тулы, Нижнего Новгорода и Саратова, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова.

Фестиваль проходит в рамках VI Хоровых ассамблей "Золотые огни Саратова" в областной филармонии имени Шнитке.

"Основной идеей проекта является популяризация академического хорового пения, сохранение традиций хорового исполнительства и, конечно, привлечение молодого поколения. Сегодня в исполнении Тульского государственного хора и Театра хоровой музыки прозвучали "Три духовных хора" Альфреда Шнитке, хоровые сочинения русских классиков и современников композитора", - сказала Щелканова.

"Три духовных хора" - цикл из трех сочинений, написанных Шнитке в 1984 году. Он включает произведения "Богородице Дево, радуйся", "Господи Иисусе Христе" и "Отче наш". Это единственное сочинение композитора на православный литургический текст.

По словам министра, в фестивале принимают участие Тульский государственный хор, камерный хор "Нижний Новгород", Академический симфонический оркестр саратовской филармонии, саратовский Театр хоровой музыки, Академический хор Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, а также Академический смешанный хор саратовского областного колледжа искусств. Концерты будут проходить в зале филармонии до 24 ноября. Заключительное выступление состоится в день рождения Шнитке.

О Шнитке

Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.

Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 2024 году в России будет отмечаться 90-летие со дня рождения композитора. Председателем оргкомитета по подготовке празднования назначена министр культуры РФ Ольга Любимова. В федеральный план вошли около 90 мероприятий.