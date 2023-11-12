11 ноября, 21:10

Филармония Петербурга откроет абонементный цикл в честь 200-летия Антона Брукнера

В первый вечер прозвучит Четвертая ("Романтическая") симфония

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича открывает двухлетний абонементный цикл "Антон Брукнер. Великий австрийский романтик". Он посвящен 200-летию со дня рождения композитора (1824-1896), сообщили в пресс-службе концертной организации.

"Новый абонемент откроется концертом Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера, одного из немногих дирижеров, исполнивших все симфонии этого композитора", - рассказали в пресс-службе.

В этот вечер прозвучит Четвертая ("Романтическая") симфония. На момент премьеры Брукнеру было 57 лет.

В течение сезона в программе абонемента с филармоническими Заслуженным коллективом России и Академическим симфоническим оркестром симфонии Брукнера исполнят также австрийские дирижеры - обладатель премии Grammy Ганс Граф, трижды номинант на Grammy Ион Марин и российские музыканты Феликс Коробов и Дмитрий Юровский.

На концертах симфонии будут звучать в сочетании с музыкой других композиторов, вписывающей брукнеровские партитуры в разный стилистический и смысловой контекст. 

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РоссияСанкт-Петербург
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