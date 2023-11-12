В прокат вышел фильм-опера "Пиковая дама"

Премьера состоялась в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийский проект "Театр в кино" открылся в столичном киноцентре "Октябрь" премьерой фильма-оперы "Пиковая дама" театра "Геликон-опера", сообщили ТАСС организаторы.

"12 ноября на экраны российских кинотеатров вышел полнометражный фильм-опера "Пиковая дама" П.И. Чайковского, созданный театром "Геликон-опера" совместно с телеканалом "Россия-Культура" в рамках проекта "Театр в кино". Премьера состоялась в киноцентре "Октябрь", - говорится в сообщении. Съемки картины стартовали 16 августа и завершились 26 августа.

Произведение "Пиковая дама" на музыку Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина легло в основу проекта в жанре фильма-оперы. Действие картины разворачивается в декорациях старинного особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, который сейчас занимает театр. Режиссеры-постановщики - Дмитрий Бертман и Валерий Спирин, дирижер-постановщик - Валерий Кирьянов, художники-постановщики - Игорь Нежный и Ростислав Протасов. "Я и мои коллеги прикладываем огромные усилия для того, чтобы опера стала ближе к людям, чтобы как можно больше людей узнали и полюбили ее", - сказал Бертман.

Как рассказал главный дирижер театра Кирьянов, под руководством которого проходила аудиозапись на студии "Мосфильм", именно на студии "Мосфильм" "появилась уникальная возможность записать партитуру так, чтобы у кинозрителей возникло ощущение полного погружения внутрь звука". В фильме снялись Елена Михайленко, Иван Гынгазов, Лариса Костюк и многие другие. Зрители могут увидеть в картине антикварную мебель из коллекции народных артистов СССР Ирины Архиповой и Владислава Пьявко, а также аксессуары из личной коллекции заслуженной артистки РСФСР, солистки Большого театра Нины Лебедевой.

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия - Культура" и дистрибуторской компанией "Кино. Арт. Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров.