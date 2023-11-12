12 ноября, 10:44

Фильм "Золотая бронза" наградили в двух номинациях Международного русского кинофестиваля

За год фестивальной жизни картина удостоилась 15 наград

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Картина режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" о судьбе детей, переживших трагедию в Беслане, получила два приза на VII Международном русском кинофестивале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей фильм при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Фильм "Золотая бронза" Игоря Копылова отметили сразу двумя наградами Международного русского кинофестиваля в номинациях "Лучший актерский ансамбль" и "Война и мир". Церемония вручения призов состоялась в Доме кино в Москве", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что к настоящему моменту - почти за год фестивальной жизни - картина удостоилась 15 наград.

Фильм "Золотая бронза" состоит из пяти новелл о дружбе и взрослении детей, переживших трагические события 2004 года в Беслане. Прототипами главных героев стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. В съемках фильма участвовали артисты театров Владикавказа, а также жители Северной Осетии.

Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов.

Согласно оргкомитету, Международный русский кинофестиваль проводится ежегодно с 2017 года. Его инициаторы - независимые кинематографисты, кинодокументалисты, педагоги кинематографических школ и вузов России, а цель - укрепление и процветание многонационального русского мира.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным "Национальной медиа группы", находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом. 

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Россия
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