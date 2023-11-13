В Мурманске впервые выступит сводный симфонический оркестр Арктической зоны РФ

Руководитель проекта Анна Гришко отметила, что в выступлении примут участие 80 человек

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Собранный впервые сводный симфонический оркестр Арктической зоны РФ выступит в ноябре на сцене Мурманской областной филармонии с произведениями Сергея Рахманинова. Коллектив будет представлен 80 музыкантами со всех регионов российской Арктики, сообщила ТАСС руководитель проекта, пианистка Анна Гришко.

"Это была амбициозная идея собрать музыкантов со всех арктических регионов России, в Мурманск приедут даже представители Чукотки. Это полноценный симфонический оркестр из 80 человек со всеми инструментами: фортепиано, духовые, струнные. Поездом приедут даже контрабасы", - сказала Гришко.

Она добавила, что выступление в Мурманске для коллектива будет первым, но не исключает и дальнейшую творческую деятельность в таком составе. "Идея была в том, чтобы объединить регионы российской Арктики в творчестве, возможно, что после Мурманска оркестр выступит и в других арктических регионах. Мы понимаем, что важно событийное, и в этот год - год 150-летия со дня рождения Рахманинова - исполним его произведения", - пояснила Гришко.

На сцене Мурманской областной филармонии 25 ноября музыканты исполнят три концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова. Дирижером приглашен профессор, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Васильев, а солировать будут доценты Московской и Петербургской консерваторий Элеонора Карпухова и Евгений Изотов, а также известный пианист из Китая Ли Синхань.