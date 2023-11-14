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Светлана Сурганова отмечает 55-летний юбилей

В этот день музыкант намерена выстрелить из пушки Петропавловской крепости, а затем отправиться на репетицию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова встретит свое 55-летие на репетициях в Санкт-Петербурге, а в полдень выстрелит из пушки Петропавловской крепости. О планах на день юбилея Сурганова рассказала ТАСС.

"Я начну свой день на Петропавловке - в полдень пульну из пушки. Такой чести удостаиваются не все желающие, но мне ее оказали, поэтому я смогу почувствовать себя почти Мюнхгаузеном. А потом мы с ребятами поедем на репетицию - 13-го и 14-го числа у нас будут генеральные прогоны в специально оборудованном клубе. И все, кто захочет меня поздравить с юбилеем, придут туда. Встречать день рождения на рабочем месте - очень здорово, на мой взгляд, и я этому обстоятельству очень рада", - рассказала она.

Уже 18 ноября в Москве пройдет большой концерт группы "Сурганова и Оркестр". По словам Сургановой, несмотря на то, что юбилей группы прошел еще в апреле, праздничное шоу решили традиционно провести в ноябре, чтобы отметить сразу две даты.

О слушателях

Песни группы "Сурганова и Оркестр" люди могут слушать в кругу семьи, даже несколькими поколениями, и это большая ценность, говорит лидер коллектива. "Это, конечно, огромное счастье, когда спектр слушателей такой широкий - и по возрасту, и по роду деятельности. Ужасно приятно, что, когда идешь по городу, с тобой обязательно кто-то поздоровается, скажет добрые слова, попросит сфотографироваться. Без этого и дня не проходит. И видно, что все это очень искренне, люди благодарят за творчество. А значит это нужно, и это все оправдывает", - сказала исполнительница.

Сама она любит слушать классическую и инструментальную музыку.

Правила жизни

"То, что со мной произошло за последние годы, в чем лично моя метаморфоза состоялась, это в чуде доверия, принятия мира. Я по-прежнему люблю жизнь, но теперь еще больше, более осознанно", - призналась Сурганова.

Неизменными при этом остаются три правила ее жизни: "Благодарить каждого, кто встречается на моем пути, каждый день. Потому что каждый исключителен. Второе - никогда не брать взаймы. Третье - сказал и сделал, держать слово", - рассказала она.

По случаю юбилея Сурганова хотела бы пожелать себе и окружающим как можно чаще получать удовольствие от жизни. "Себе я пожелала бы не растратить то, что есть, больше открывать граней жизни, которая, конечно, уникальна. Жизнь нам дана для удовольствия, хоть сейчас эта мысль и может показаться странной и даже кощунственной. Но, тем не менее, беда людская и заключается в том, что мы жизнь превращаем в ад, а не в удовольствие. А ее всегда нужно превращать в удовольствие, в радость, свою и окружающих", - заключила она.

О Сургановой

Светлана Сурганова - музыкант, поэт, лидер группы "Сурганова и Оркестр". Параллельно с занятиями музыкой получила медицинскую специальность - сначала в медучилище, а затем в Санкт-Петербургской педиатрической академии. В 1993 году Сурганова вместе с Дианой Арбениной создала акустический дуэт "Ночные снайперы", позднее расширенный до электрической рок-группы. Коллектив записал несколько успешных пластинок, но в конце 2002 года Сурганова его покинула.

В 2003 году Сурганова собрала собственную группу "Сурганова и Оркестр". В основе репертуара - песни, написанные самой Сургановой, а также композиции на стихи классических и современных поэтов. В числе самых известных - "Апрельская", "Ты", "Мураками". 

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