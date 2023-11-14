13 ноября, 22:15

Мариинский театр удостоили премии "Золотой софит" за спектакль "Набукко"

В номинации "Лучший спектакль в оперетте и мюзикле" победил мюзикл "Петр l" Фрэнка Уайлдхорна в постановке Юрия Александрова на сцене Театра музыкальной комедии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга "Золотой софит" за работы минувшего сезона. Церемония вручения наград прошла в ТЮЗе им. Александра Брянцева, передает корреспондент ТАСС.

За лучший спектакль в оперном театре - "Набукко" Джузеппе Верди - премию получила режиссер Мариинского театра Анна Шишкина. Награжден также исполнитель партии Набукко солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар. Еще три награды мастера Мариинки получили за балетные работы. Лауреатами стали исполнители главных партий в спектакле "Дочь фараона" Виктория Терешкина и Кимин Ким. Премии удостоен балет "Двенадцать" на музыку Бориса Тищенко в хореографии Александра Сергеева. Такую же награду в номинации "Лучший балетный спектакль" получил балет "Озорные частушки" Родиона Щедрина, поставленный к юбилею композитора Вячеславом Самодуровым в Театре им. Леонида Якобсона.

В номинации "Лучший спектакль в оперетте и мюзикле" победил мюзикл "Петр l" Фрэнка Уайлдхорна в постановке Юрия Александрова на сцене Театра музыкальной комедии. За сценографию в этой постановке отмечен Вячеслав Окунев. За роль царевны Софьи в этом же спектакле премию получила Агата Вавилова.

Театру музыкальной комедии вручен также приз экспертного совета за создание музыкального памятника жителям блокадного Ленинграда - спектакля "Раскинулось море широко".

В кукольном жанре лидером по числу наград оказался главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов. Отмечена его режиссерская работа в спектаклях "Сказка о царе Салтане" и "Потерянный солдат". За участие в "Потерянном солдате" премию получила актриса Виктория Войнич-Слуцкая.

Среди постановок негосударственных театров лучшей работой признан спектакль Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь", поставленный в Музее театрального и музыкального искусства. Отмечен "Софитом" и актерский ансамбль этого спектакля. 

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