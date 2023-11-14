В Ашхабаде открылся международный фестиваль "Театральное искусство счастливой эпохи"

В мероприятии примут участие театры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции и Узбекистана

АШХАБАД, 14 ноября. /ТАСС/. IV международный фестиваль "Театральное искусство счастливой эпохи" с участием стран Центральной Азии, а также России и Турции открылся во вторник в Ашхабаде, он будет идти до 15 ноября, передает корреспондент ТАСС.

В фестивале участвуют театры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции и Узбекистана. Россия представлена Татарским государственным академическим театром имени Галиасгара Камала. Мероприятие открылось на площади перед Главным академическим драматическим театром Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши. Зрителям представили театрализованную программу, которая включала национальные танцы представленных стран, музыкальные и оперные номера, цирковое искусство.

"Подобные творческие мероприятия во многом помогают молодому поколению ознакомиться с культурами народов мира, современным театральным искусством, расширяют кругозор деятелей культуры, искусства и театра, совершенствуют их мастерство. <...> Уверен, что этот международный театральный фестиваль станет важным событием в развитии культурно-гуманитарных связей между независимым нейтральным Туркменистаном и странами мира, а также тесного и эффективного сотрудничества во всех сферах", - обратился к участникам фестиваля президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Текст его обращения опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Фестиваль, который проводится уже в четвертый раз, будет идти до 15 ноября в Ашхабаде и городе Аркадаг. "Мы привезли спектакль нашего молодого драматурга, женщины-драматурга, по ее пьесе "Пришлый". С этим спектаклем мы были на фестивалях и в Индии, и в Китае. И вот наконец с большой радостью мы приехали в Ашхабад, в Туркменистан. <...> Мы играем завтра, надеюсь, что зал будет полный, надеюсь, наш спектакль понравится", - рассказал журналистам главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев.

Он также отметил, что планируется проведение ряда встреч с представителями театров Туркмении. "Республика Татарстан и Туркменистан очень хорошо сотрудничают, как в экономическом, так и в культурном плане. Мы открыты для любых проектов: и молодежных, творческих, образовательных и других", - добавил режиссер.