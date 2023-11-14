14 ноября, 09:56

Надежда Михалкова снимет фильм "Огненный мальчик" по сценарию Марины Степновой

Одну из главных ролей сыграет Юлия Высоцкая

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Писательница Марина Степнова ("Женщины Лазаря", "Сад") написала сценарий к фильму "Огненный мальчик", который снимет актриса и режиссер Надежда Михалкова. Одну из главных ролей сыграет Юлия Высоцкая, сообщили на очной защите проектов фильмов в Министерстве культуры РФ.

"Сценарий к проекту "Огненный мальчик" написан писательницей Мариной Степновой. Автор идеи, соавтор и режиссер - Надежда Михалкова. Этот фильм о молодежи, которая ищет себя, иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда", - сказал на презентации продюсер Павел Буря.

Михалкова рассказала, что ее новый фильм - это история молодого парня, который попадает в плохую ситуацию, становится ее свидетелем и даже соучастником. Его мать - председатель комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме, она занимается карьерой, готовится к переизбранию и не занимается воспитанием сына. Вместо того, чтобы пообщаться с ребенком и выяснить его вопросы и проблемы, она отправляет его в деревню, где он остается один на один с собой.

"Подростковая жизнь - это, на мой взгляд, некая кульминация жизни периода детства и начало взрослой жизни. Этот перекресток, на котором стоят все подростки, определяет многое в дальнейшей их жизни", - сказала режиссер.

Роль матери главного героя исполнит Юлия Высоцкая, также в проекте снимется сестра Михалковой Анна. Кастинг на роль главного героя пока продолжается, создатели намерены найти "новые лица" в кинематографе.

Надежда Михалкова дебютировала в кинорежиссуре в 2018 году с фильмом ужасов "Проигранное место". В 2022 году она выпустила свой сериал "Номинация", где сыграла одну из главных ролей вместе с Анной Михалковой и Людмилой Максаковой. 

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