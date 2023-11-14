В Петербурге покажут балет "Война и мир" Андрея Петрова 6 декабря

В постановке участвуют 210 артистов из трех театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Петербургская премьера балета "Война и мир" - хореографической драмы на сюжет романа Льва Толстого - пройдет в Большом концертном зале "Октябрьский" (БКЗ) 6 декабря. В постановке народного артиста РФ Андрея Петрова на музыку Вячеслава Овчинникова задействованы 210 артистов из трех театров, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"В балете участвуют артисты трех театров - московского театра "Кремлевский балет", Донецкого театра оперы и балета "Донбасс Опера" и Воронежского государственного театра оперы и балета. В постановке задействовано более 200 артистов. За спектакль декорации меняются 46 раз, аналогично 46 картинам романа", - рассказали в пресс-офисе.

Постановку представили в августе 2023 года в Крыму, в сентябре ее премьера прошла в Москве на сцене Большого театра. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Музыку к балету написал народный артист России композитор Вячеслав Овчинников - автор музыки к более чем 40 советским кинофильмам, включая картины "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину", "Война и мир". Последняя и стала основой музыкальной партии балета. Либретто написали Андрей Петров и Виктор Добросоцкий.

Художественный руководитель постановки - худрук "Донбасс Оперы" Вадим Писарев. Хореографом и автором творческого замысла стал народный артист России Андрей Петров - художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он работал над балетом все последние годы. В апреле 2023 года хореограф умер.

Главные партии в постановке исполняют солисты Кремлевского балета - заслуженная артистка РФ Екатерина Первушина в роли Наташи Ростовой, премьеры труппы Даниил Росланов и Михаил Евгенов в образах Андрея Болконского и Пьера Безухова. Сопровождают балет хор и оркестр "Донбасс Оперы" под управлением Юрия Парамоненко.