Премьера фильма "Дворец" Романа Полански пройдет в "Художественном" 20 ноября

Главные роли в картине исполнили Микки Рурк, Фанни Ардан, Александр Петров и другие

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Зрительская премьера фильма "Дворец" Романа Полански пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве 20 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"20 ноября в 20:00 в "Художественном" при участии кинопрокатной компании "Про:взгляд" состоится зрительская премьера сатирической комедии Романа Полански "Дворец". Мировая премьера фильма состоялась в этом году на 80-м Венецианском кинофестивале. Действие фильма происходит в канун нового 2000 года в швейцарском отеле The Palace, где переплетаются жизни гостиничных работников и гостей", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что автором сценария выступил сам Полански совместно с Ежи Сколимовским. Главные роли в картине исполнили Микки Рурк, Фанни Ардан, Александр Петров и другие. Картину на премьере представят актеры Петров, Антон Пампушный и программный директор "Художественного" Стас Тыркин.

"90-летний режиссер искрится юмором, дерзостью и энергией, и ни на грамм не растерял своего мастерства: в его параде уродов участвуют десятки персонажей разной степени морального и физического разложения - такого количества ботокса экран, кажется, еще не видел. И все они идеально разведены ритмически и драматургически. Поланский не щадит ничьих чувств - перед нами гомерически смешной портрет глупости, эгоизма, вульгарности и душевного уродства", - цитирует пресс-служба Тыркина.