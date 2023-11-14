14 ноября, 16:42

Мариупольский "Меч Победы" сделают экспонатом краеведческого музея

Меч покрыт золотом высшей 999,9 пробы

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Памятный клинок "Меч Победы", который передали Мариуполю как российскому городу воинской славы, перейдет на хранение в местный краеведческий музей и станет частью его экспозиции, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Меч Победы" будет передан на хранение в Мариупольский краеведческий музей после восстановления культурного учреждения, а затем станет частью его экспозиции, посвященной Мариуполю как городу воинской славы", - сообщили в пресс-службе.

Пока выставлять реликвию в другом месте не планируется. В будущем меч станет предметом выставки.

8 ноября в Совете Федерации прошла церемония вручения памятных "Мечей Победы" российским городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю.

Эксклюзивные памятные клинки "Мечи Победы" изготовлены Златоустовской оружейной компанией на Южном Урале к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они передаются на вечное хранение каждому городу-герою. "Мечи Победы" представляют собой образец авторского, художественно украшенного, длинноклинкового оружия. Каждый меч покрыт золотом высшей 999,9 пробы. Особую парадность изделиям придает инкрустация полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом - символом мира. Длина клинков составляет 1,2 м, а вес - более 5 кг.

15 ноября 2022 года президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Как отмечается в тексте указов президента, почетные звания присвоены "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества". 

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