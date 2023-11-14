В Петербурге отметят 350-летие Меншикова

Основные мероприятия пройдут 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Серия выставок, лекций и других мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге и за его пределами в честь 350-летия со дня рождения первого генерал-губернатора города и одного из ближайших сподвижников Петра I Александра Меншикова. Старт праздничным мероприятиям даст полуденный выстрел в Петропавловской крепости, который даст сам первый император, сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко.

"Программа начнется традиционно, это символ, который достался нам с петровской эпохи - это полуденный выстрел. У нас будет нетрадиционный выстрел, с театрализацией. Мы решили, что сам царь Петр выскажется на тему даты, поэтому мы пригласили профессионального актера, который скажет слова о дне рождения его ближайшего друга. Затем мы приглашаем всех на церемонию открытия выставки", - рассказала Карпенко.

Основные мероприятия пройдут 16 ноября, в сам день рождения Меншикова. Выставка "Орлы гнезда петрова", которая откроется в Петропавловской крепости, будет посвящена восьми наиболее важным сподвижникам Петра I, главный среди которых - Меншиков. После этого вечером здесь же лекцию о светлейшем князе прочтет доктор исторических наук, профессор истфака Европейского университета в Санкт-Петербурге Евгений Анисимов.

За день до этого, 15 ноября, Меншиковский дворец на Васильевском острове откроет двери для посетителей бесплатно - в кассах дворца каждые 15 минут будут раздавать пригласительные на свободный вход, рассказал на пресс-конференции заведующий отделом "Дворец Меншикова" Государственного Эрмитажа Владимир Мещеряков. 16 ноября во дворце пройдет церемония гашения юбилейной марки, которую выпустила "Почта России". Праздничные мероприятия также планируют провести во дворце Меншикова в Ораниенбауме.

В декабре Российская национальная библиотека представит еще одну выставку, посвященную Александру Меншикову и Санкт-Петербургу. На ней представят экспонаты из отделов рукописей, картографии, в том числе автографы Меншикова и многие документы, связанные с основанием Петербурга и петровской эпохой. Кроме того, свои памятные мероприятия также проведет Музей природы и человека в Березове в ХМАО, в городе, где закончился жизненный путь Меншикова.

Светлейший князь Александр Меншиков (1673-1729) - русский военачальник и государственный деятель, сподвижник Петра I. Во время Северной войны командующий кавалерией, авангардом, левым флангом русских войск, армией. Руководил строительством Адмиралтейской верфи, Петропавловской крепости, форта Кроншлот, Зимнего дворца, организовал множество заводов. Генерал-губернатор Санкт-Петербургской губернии, первый президент Военной коллегии. Во время правления Екатерины I фактически возглавлял государство, при Петре II отстранен от власти и сослан.