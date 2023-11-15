В Москве откроется выставка народного художника СССР Дмитрия Налбандяна

Мероприятие приурочили к 30-летию Музея-мастерской автора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства представит проект, посвященный народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и приуроченный к 30-летию Музея-мастерской художника, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Основой выставки стали работы из Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, частных собраний, региональных архивов.

В рамках выставки продолжится многопрофильный инклюзивный спецпроект "Новые возможности". Дополнительно к выставке готовится публичная программа с участием приглашенных спикеров, серия лекций и выступлений.

Дмитрий Налбандян родился в 1906 году. Прославился как мастер советского парадного портрета. Героями его работ стали вожди советского государства, правители стран мира, политические деятели. Одной из центральных тем творчества художника стал цикл произведений, посвященный личности Владимира Ленина. Более сотни работ описывают эпизоды революционных событий начала XX века. Налбандян также известен как создатель пейзажной живописи и натюрмортов.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.