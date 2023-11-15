15 ноября, 10:52

Артем Михалков планирует снять фильм-расследование о "Мастере и Маргарите"

В съемках примут участие историки, известные артисты и другие специалисты, "которые досконально знают роман", рассказал режиссер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Артем Михалков планирует снять документальный фильм-расследование "Однажды на Патриарших", посвященный произведению писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Для картины создадут сложную графику, сообщил режиссер фильма на питчинге в Министерстве культуры РФ.

"Для нас очень важно понять, как создавалось это произведение и как современный зритель понимает "Мастера и Маргариту, - пояснил режиссер, - Для нас очень важно понять глубину этого произведения, для нас важно сделать фильм-расследование, изучить, как на самом деле писалось это произведение. Он отметил, что хотя Патриаршие пруды с тех пор очень изменились, "но при этом остался культурный код того времени".

Режиссер рассказал, что в картине будут принимать участие историки и другие специалисты, которые досконально знают роман, а также известные артисты. В роли ведущего выступит сам Михалков. "Так как это произведение мистическое, будет очень важно сделать сложную графику", - сказал он во время представления проекта.

Михалков отметил, что на создание картины уйдет около двух лет. 

Теги:
РоссияБулгаков, Михаил Афанасьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация