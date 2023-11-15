Артем Михалков планирует снять фильм-расследование о "Мастере и Маргарите"

В съемках примут участие историки, известные артисты и другие специалисты, "которые досконально знают роман", рассказал режиссер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Артем Михалков планирует снять документальный фильм-расследование "Однажды на Патриарших", посвященный произведению писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Для картины создадут сложную графику, сообщил режиссер фильма на питчинге в Министерстве культуры РФ.

"Для нас очень важно понять, как создавалось это произведение и как современный зритель понимает "Мастера и Маргариту, - пояснил режиссер, - Для нас очень важно понять глубину этого произведения, для нас важно сделать фильм-расследование, изучить, как на самом деле писалось это произведение. Он отметил, что хотя Патриаршие пруды с тех пор очень изменились, "но при этом остался культурный код того времени".

Режиссер рассказал, что в картине будут принимать участие историки и другие специалисты, которые досконально знают роман, а также известные артисты. В роли ведущего выступит сам Михалков. "Так как это произведение мистическое, будет очень важно сделать сложную графику", - сказал он во время представления проекта.

Михалков отметил, что на создание картины уйдет около двух лет.