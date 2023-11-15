В РФ планируют снять документальный фильм о бойцах в зоне СВО

Режиссер Валерий Тимощенко представил проект на питчинге в Минкультуры РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Валерий Тимощенко планирует снять документальный фильм о бойцах, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, а позже и в зоне специальной военной операции (СВО). Режиссер представил проект на питчинге в Министерстве культуры РФ.

Новый фильм Тимощенко станет пятой по счету картиной на тему боевых действий в Донбассе и в зоне СВО и продолжением предыдущих четырех работ режиссера. "В надежде создать кино отчетливо пророссийское, но при этом точно не политическое, мы были с ними [героями предыдущих работ режиссера] рядом все эти годы, я имею в виду с 2014 года. С весны 2022 года мы проследили судьбу полка, у нас было больше 20 командировок за свои средства, и мы твердо решили, что будем с ними рядом и в последующий, 2024 год", - подчеркнул режиссер.

Отвечая на вопрос об отличиях своей новой работы от предыдущих, Тимощенко пояснил, что она будет посвящена "бригаде, которая создана несколько месяцев назад: это добровольцы, это витязи, это люди войны".

Также на питчинге в Министерстве культуры РФ были представлены другие документальные фильмы, касающиеся боевых действий в Донбассе и в зоне проведения СВО, среди которых кинокартина "Обещаю вернуться живым" о музыкальном ансамбле Центрального военного округа, выступающем для бойцов, а также фильм "Вторая жизнь Унгера", повествующий о жизни бойца после ранения и его помощи другим солдатам, которые возвращаются из зоны боевых действий.