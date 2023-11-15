15 ноября, 17:11

В Эрмитаже открылись две выставки к 100-летию образования Турецкой Республики

Экспозиции будут доступны до 28 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставки об османской каллиграфии и восточных ароматах, приуроченные к 100-летию образования Турецкой Республики. Как сообщил ТАСС во время церемонии открытия экспозиций генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, в подготовке выставок участвовали музеи Турции.

"Турецкие музеи приняли участие, дали нам вещи, а турецкие дипломаты помогли преодолеть сложности - экономические, таможенные и прочие", - отметил он. - "Такие темы выбраны, поскольку для европейцев, для русских это знаки турецкой культуры: досуг, баня, цветы, запахи, каллиграфия, оружие. Это тот образ Османской империи, который в Европе всех очень вдохновлял", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Выставка "Аромат Босфора" посвящена памятникам прикладного искусства Турции, образ или функция которых связана с узнаваемыми восточными запахами кофе, табака, хамама, благовоний. Представить разнообразие восточных ароматов позволяют более 80 памятников искусства Турции из коллекции Государственного Эрмитажа. Среди них серебряные ароматники и курильницы из собрания Екатерины II, расписная керамика и фрагменты роскошных тканей, предметы, связанные с турецким досугом и стилем жизни - банными традициями, кофейными церемониями и курением табака. Большая часть предметов показывается впервые.

Смысл и значение многих экспонатов раскрывают тексты путешественников, посетивших Османскую империю в XVIII-XIX веках. Представленные на выставке фрагменты этих текстов позволяют понять особенности местной жизни и традиций. Экспозицию дополняют произведения европейских и османских художников XVI-XIX веков, а также настоящие ароматы, созданные специально для выставки в Эрмитаже специалистами "Гильдии парфюмеров".

Вторая выставка - "Под сенью султанской тугры" знакомит с памятниками каллиграфии, эпиграфики, сфрагистики и нумизматики. Тугра - сложная каллиграфическая композиция, в которую входит имя правителя и частично его титул. На выставке показаны османские рукописи, фирманы (указы правителей), резные печати, монеты, вооружение и знамена, которые продемонстрируют развитие искусства письма и каллиграфии в различных материалах и техниках от эпохи Средневековья до начала XX века. Обе выставки будут доступны посетителям с 16 ноября по 28 января. 

Теги:
ТурцияРоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация