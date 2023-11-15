В Эрмитаже открылись две выставки к 100-летию образования Турецкой Республики

Экспозиции будут доступны до 28 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставки об османской каллиграфии и восточных ароматах, приуроченные к 100-летию образования Турецкой Республики. Как сообщил ТАСС во время церемонии открытия экспозиций генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, в подготовке выставок участвовали музеи Турции.

"Турецкие музеи приняли участие, дали нам вещи, а турецкие дипломаты помогли преодолеть сложности - экономические, таможенные и прочие", - отметил он. - "Такие темы выбраны, поскольку для европейцев, для русских это знаки турецкой культуры: досуг, баня, цветы, запахи, каллиграфия, оружие. Это тот образ Османской империи, который в Европе всех очень вдохновлял", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Выставка "Аромат Босфора" посвящена памятникам прикладного искусства Турции, образ или функция которых связана с узнаваемыми восточными запахами кофе, табака, хамама, благовоний. Представить разнообразие восточных ароматов позволяют более 80 памятников искусства Турции из коллекции Государственного Эрмитажа. Среди них серебряные ароматники и курильницы из собрания Екатерины II, расписная керамика и фрагменты роскошных тканей, предметы, связанные с турецким досугом и стилем жизни - банными традициями, кофейными церемониями и курением табака. Большая часть предметов показывается впервые.

Смысл и значение многих экспонатов раскрывают тексты путешественников, посетивших Османскую империю в XVIII-XIX веках. Представленные на выставке фрагменты этих текстов позволяют понять особенности местной жизни и традиций. Экспозицию дополняют произведения европейских и османских художников XVI-XIX веков, а также настоящие ароматы, созданные специально для выставки в Эрмитаже специалистами "Гильдии парфюмеров".

Вторая выставка - "Под сенью султанской тугры" знакомит с памятниками каллиграфии, эпиграфики, сфрагистики и нумизматики. Тугра - сложная каллиграфическая композиция, в которую входит имя правителя и частично его титул. На выставке показаны османские рукописи, фирманы (указы правителей), резные печати, монеты, вооружение и знамена, которые продемонстрируют развитие искусства письма и каллиграфии в различных материалах и техниках от эпохи Средневековья до начала XX века. Обе выставки будут доступны посетителям с 16 ноября по 28 января.